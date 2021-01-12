Гибель супругов: в полиции рассказали подробности

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области мужчина застрелил жену, а потом себя

В Одесской области расследуют гибель супруги в селе Виноградовка Болградского района.

60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену нашли застреленными в их дворе. На месте происшествия нашли предсмертную записку и предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье хозяина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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По словам соседей, супруги вчера вечером громко ссорились, рассказал в.и.о. начальника отделения полиции № 1 Болградского районного отдела полиции Геннадий Петровский.

"По предварительным данным, мужчина застрелил свою жену, о чем говорится в предсмертной записке. Потом выстрелил в себя", - говорит Петровский.

Следователи открыли уголовное производство.

Тела супругов обнаружили сегодня утром, 12 января. Ружье изъяли и направили на экспертизу.