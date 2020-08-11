Гибель семьи в ДТП: показали фото виновника

Петр Трембицкий за рулем Mercedes-Benz Vito в лоб протаранил ВАЗ. На месте погибли водитель последнего и его родители. Жена с сыном в больнице. Алкотестер показал, что Трембицкий сел за руль пьяный. Фото: facebook.com/Мария Стрижак

В смертельном столкновении с тремя погибшими в Перегинском на Прикарпатье обвиняют водителя Mercedes-Benz Vito 26-летнего Петра Трембицкого Он житель соседнего села Закерничное. За руль сел пьяный.

Свидетели говорят, что в день трагедии Петр выпивал на реке, а потом на крестинах и "летал" по поселку. Автомобиль ВАЗ протаранил на скорости под 200 км/ч и от удара его авто перевернулось. Однако сам не пострадал. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала председатель поселка Ольга Абрам.

"Он летел на бешеной скорости в лоб под 200 километров. Другому водителю просто некуда было деться. Был так пьян, что ничего не понимал. Смотрел стеклянными глазами. Только в больнице немного пришел в себя. Ничего не помнил. Расспрашивал, где он и что натворил", - рассказала Ольга Васильевна.

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О Петре известно, что он младший из 3-х детей Лиды и Петра Трембицких. Работает вместе с отцом на лесозаготовительной фирме под Киевом. Своей семьи не имеет.

"Он с очень порядочного семьи. Брат с сестрой хозяйничает. А он лишь гулять. Папа его говорил, что постоянно жил в тревоге. Все время ждал звонка среди ночи, что либо он убился, или сбил кого. И ключи отбирал от машины, и ругался, а повлиять никак не мог", - добавила Ольга Абрам.

Завтра, 12 августа, в городском суде Ивано-Франковска подозреваемому в ДТП будут выбирать меру пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.

Авария в Перегинском у автозаправочной станции на ул. Сечевых Стрельцов произошла 9 августа около 18:00. Там в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito 120 и ВАЗ-217230. В последнем ехали 5 членов семьи. Водитель и его родители погибли на месте. Жена водителя и 2-летний сын - в больнице.