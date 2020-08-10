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понедельник, 10 августа 2020 15:43

Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
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В Перегинском на Прикарпатье в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito и ВАЗ. Погибли водитель последнего и его родители, которые были пассажирами. Жена и 2-летний ребенок погибшего водителя - в больнице
Фото: facebook.com/frankivsk.police
В Перегинском на Прикарпатье в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito и ВАЗ. Погибли водитель последнего и его родители, которые были пассажирами. Жена и 2-летний ребенок погибшего водителя - в больнице
В Перегинском на Прикарпатье в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito и ВАЗ. Погибли водитель последнего и его родители, которые были пассажирами. Жена и 2-летний ребенок погибшего водителя - в больнице
В Перегинском на Прикарпатье в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito и ВАЗ. Погибли водитель последнего и его родители, которые были пассажирами. Жена и 2-летний ребенок погибшего водителя - в больнице
В Перегинском на Прикарпатье в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito и ВАЗ. Погибли водитель последнего и его родители, которые были пассажирами. Жена и 2-летний ребенок погибшего водителя - в больнице

В полиции рассказали подробности смертельного лобового столкновения ВАЗ и Mercedes-Benz Vito, произошедшего в поселке Перегинское Рожнятивского района на Прикарпатье.

Предварительно, водитель последнего выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения. За рулем был пьяным. Алкотестер "Драгер" показал 2,42 промилле, также у водителя взяли кровь для анализа. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате аварии на месте происшествия из ВАЗа погибли водитель и пассажир, 32 и 62 лет, и 58-летняя женщина. В этой же машине пострадали 26-летняя женщина и 2-летний ребенок, они в больнице. Речь идет о жителях смт Перегинское. 26-летний водитель "Мерседеса", житель села Закерничное, не пострадал", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Водителя микроавтобуса задержали. Решается вопрос о сообщении ему подозрения, а также избрание меры пресечения.

"Как раз проезжали мимо, это просто словами не передать, ужас. Люди сбежались, чтобы помочь. Тела лежали на обочине. На месте уже была "скорая". С направления Рожнятова встретили 2 машины полиции, которые ехали с мигалками. Дочь умерших ранее пережила тяжелое горе - потерю мужа. Его привезли с заработков, он долго был в коме, потом умер. А теперь потеряла папу, маму, брата", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Ирина Марко, которая проезжала мимо спустя несколько минут после столкновения.

Авария в Перегинском у автозаправочной станции на ул. Сечевых Стрельцов произошла 9 августа около 18:00. Там лоб в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito 120 и ВАЗ-217230. По словам очевидцев, Mercedes на большой скорости врезался в автомобиль, который двигался в сторону Ольховки.

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10
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