Гибель полицейского на дороге: новые подробности и фото

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За рулем легковушки Daewoo Nexia, под колесами которой в Чернигове погиб полицейский, была 31-летняя женщина. 38-летний Олег Шарпатый с велосипедом в руках переходил проезжую часть, когда на него налетела иномарка.

Водителя задержали и проверили на состояние опьянения, сообщила пресс-секретарь областной полиции Юлия Ковтун.

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"Водитель была визуально трезвая. Ее с места ДТП забрали в медучреждение с целью установления факта возможного пребывания в состоянии опьянения. Впоследствии ее задержали", - рассказала Ковтун, передает "Общественное".

Следователи открыли уголовное производство. Женщине грозит до восьми лет за решеткой.

Авария произошла 12 августа около 21:00 на ул. Рокоссовского в Чернигове. Водитель легковушки раздавила на пешеходном переходе майора полиции Олега Шерпатого. Работал инспектором отдела ювенальной превенции. От полученных травм погиб на месте.