Гибель офицеров полиции: кто был во втором авто

За рулем Lexus GX 460, который в лоб столкнулся с Toyota Camry офицеров полиции под Николаевом, был киевлянин Александр Котин. Фото - novosti-n.org

За рулем внедорожника Lexus GX 460, который сошелся в смертельном столкновении с Toyota Camry офицеров полиции под Николаевом, был киевлянин Александр Котин.

Он в тяжелом состоянии в реанимации больницы скорой медицинской помощи. Предварительно - получил сложный перелом костей таза, сообщают "Новости-N.

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Все обстоятельства аварии устанавливают следователи. Свидетелей и тех, кто имеет записи видеорегистраторов, просят звонить (063) 046-39-38, 102, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Авария произошла около 8 утра 8 октября на трассе "Николаев-Херсон". Автомобили Toyota Camry и Lexus GX 460 столкнулись в лоб. В результате ДТП на месте погибли заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Сергей Сидоренко, он был за рулем. И начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области Владимир Иличко.