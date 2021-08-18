Гибель мэра Кривого Рога: озвучили аргумент против суицида

С погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым попрощались 19 августа. Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov.main

Мэр Кривого Рога Константин Павлов не мог покончить с собой, потому что был глубоко верующим человеком.

Кроме того, в его гибели есть ряд удивительных фактов, которые указывают, что это было не самоубийство, рассказала общественный деятель Инесса Белая.

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"Константин был глубоко верующим человеком. А верующий человек допустить до суицида не мог. Отбрасываем эту версию сразу. Он был ответственным, искренним, жизнерадостным, добрым, отзывчивым и целеустремленным человеком. У него были планы на будущее. Накануне мы с нашей общественной организации звонили ему, мы планировали благоустройство в городе", - сказала Белая в эфире программы "Сегодня День".

По словам общественного деятеля, это наводит на очень странные сомнения.

"Чаты все почищенные в мессенджере, переписка со всеми - в Viber, Telegram. Это тоже наводит на какие-то подозрения. Почему видео всегда дается дозировано. Это тоже наводит на домыслы", - добавила Белая.

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство. Среди основных версий - самоубийство, неосторожное обращение с оружием, убийство. Не исключено и доведение до самоубийства. С погибшим попрощались сегодня, 19 августа.