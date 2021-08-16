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понедельник, 16 августа 2021 18:07

Гибель мэра Кривого Рога: когда будут прощаться и что рассказал друг

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Гибель мэра Кривого Рога: когда будут прощаться и что рассказал друг
С погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым будут прощаться 19 августа. Фото: kr.gov.ua

С погибшим мэром Кривого Рога 48-летним Константином Павловым будут прощаться завтра, 19 августа.

Панихида состоится в помещении театра им. Тараса Шевченко на просп. Почтовом с 10:00 до 11:0. Тело будут выносить в 12:00. Похоронят Павлова на Центральном кладбище, сообщили в городском совете Кривого Рога. Для желающих поехать от места прощания на кладбище будут автобусы.

Константин Павлов был на отдыхе вместе с женой и сыном. Вернулся домой раньше - в четверг. Был в хорошем настроении. Никаких намеков на проблемы, рассказал Gazeta.ua его близкий друг 50-летний Андрей Гальченко.

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"Он не имел недоброжелателей. Говорили с ним по телефону. Настроение было хорошее, приподнятое. Даже разговоров не было, что-то происходит. К алкоголю Костя был равнодушен, чтобы подумать, что с этим связано. Так, выпивал по праздникам немного. Не знаю, что могло случиться", - рассказал Гальченко.

Добавил, что тревогу забила жена Алексея, когда он перестал отвечать на звонки. Поэтому попросила его помощника проверить, что произошло. Калитка в загородный дом была закрыта, когда он приехал. Он подошел к дому и сразу увидел тело.

"Ружье, которое нашли рядом, зарегистрировано на Алексея. Что случилось на самом деле - уже можно будет рассуждать после выводов следствия", - добавил Гальченко.

У погибшего мэра остались жена Елена и сын Юрий.

15 августа примерно в 16:00 на пороге собственного особняка в селе Свободное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство. Среди основных версий - самоубийство, неосторожное обращение с оружием, убийство. Не исключено и доведение до самоубийства.

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