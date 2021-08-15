Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 135
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1764
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1485
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1791
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 288
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1602
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5256
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 990
Фото
Все фото
4
3
4
10
5
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного
Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
Не увидел буксир: подробности и фото смертельной аварии на трассе
Не увидел буксир: подробности и фото смертельной аварии на трассе
Видео
Все видео
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города
Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 414
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 441
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 117
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
воскресенье, 15 августа 2021 21:02

Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного
3

  Комментировать

На пороге собственного особняка в селе Вольное нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова
Фото: tsn.ua
На пороге собственного особняка в селе Вольное нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова
На пороге собственного особняка в селе Вольное нашли убитым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова

В селе Вольное, где нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, живет много бывших и нынешних чиновников.

У дома Павлова сегодня не видели подозрительных людей. Также не было слышно выстрелов. Об этом рассказала соседка погибшего.

"Он был не конфликтный, здоровался, когда проезжал мимо на машине. Ничего не слышала , хотя было открыто окно", - сказала женщина, передает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента

По ее словам, она тесно не общалась с покойным, но ничего плохого о мэре сказать не может.

На месте продолжают работать следователи и эксперты. Собирают все доказательства и опрашивают свидетелей.

15 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - полуавтоматическое оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 6228
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 5706
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 4941
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3537
Намазка из чеснока - это бомба. Как приготовить простые закуски к борщу по рецептам Клопотенко
Намазка из чеснока - это бомба. Как приготовить простые закуски к борщу по рецептам Клопотенко
 Просмотров: 3285
Происшествия
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
Объятия и слезы радости: показали встречу найденного в горах 6-летнего Алексея с родителями
4
 Просмотров: 909
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
4
 Просмотров: 1152
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
 Просмотров: 2619
Мэр с пулей в сердце и потерянный на Говерле 6-летний мальчик: новости, которые потрясли Украину
Мэр с пулей в сердце и потерянный на Говерле 6-летний мальчик: новости, которые потрясли Украину
7
 Просмотров: 504
Супругов разорвало взрывом
Супругов разорвало взрывом Просмотров: 756
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 97
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть