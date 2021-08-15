Гибель мэра Кривого Рога: что рассказала соседка покойного

Фото: tsn.ua

В селе Вольное, где нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова, живет много бывших и нынешних чиновников.

У дома Павлова сегодня не видели подозрительных людей. Также не было слышно выстрелов. Об этом рассказала соседка погибшего.

"Он был не конфликтный, здоровался, когда проезжал мимо на машине. Ничего не слышала , хотя было открыто окно", - сказала женщина, передает ТСН.

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По ее словам, она тесно не общалась с покойным, но ничего плохого о мэре сказать не может.

На месте продолжают работать следователи и эксперты. Собирают все доказательства и опрашивают свидетелей.

15 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Вольное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - полуавтоматическое оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство.