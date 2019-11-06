Гибель Дениса Чаленко: в суде опровергли информацию

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

К гибели 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области не причастен сын судьи. Такое заявление распространила пресс-служба Прилуцкого горрайонного суда в ответ на сообщение в СМИ.

Неподтвержденную информацию о том, что парня забили до смерти 4 подростков, в том числе сын местного судьи, распространил телеканал "1+1", сказано в заявлении.

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"Распространенная информация о причастности к указанной события сына местного судьи не соответствует фактическим обстоятельствам, поэтому является безосновательной и недостоверной", - заявили в суде.

Прилуцкий суд требует от телеканала "1+1" опровергнуть эту информацию.

Школьника нашли на путях 29 октября со следами сильного избиения. В версию полиции, что Дениса сбил поезд, родители не поверили. Прочесав местность, нашли много следов крови. Родители подозревают, что Дениса забили до смерти четверо подростков, на 2 года старше него. Один из них - сын местного судьи. Люди вышли на пикет в местный участок полиции. Родители добились проведения независимой экспертизы. Благодаря огласке дело теперь расследуют следователи из Киева.