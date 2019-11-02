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суббота, 02 ноября 2019 08:54

Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт

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Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

14-летнего Дениса Чаленко из Прилук на Черниговщине убили. В этом убеждены родные и жители города.

Подозревают, что к преступлению причастен 18-летний Андрей из села Антоновка Варвинского райогу. Именно он посылал Денису сообщения с угрозами, которые сохранились на телефоне. У ребят вроде возник конфликт из-за девушку. Андрей писал, что прибьет Дениса. А в вечер его исчезновения встретил вместе с друзьями. Дениса избили, а тело отнесли на пути.

"Это не первая жертва его и его дружков. В Новой Гребле они избили двух парней, которым уже за 20 лет. Это было неделю назад. Если их не привлечь к ответственности, то возможно это будет не последняя жертва", - говорит Виктория-Блищавенко-Алиева.

С Андреем общались полицейские и активисты. Он свою причастность отрицает.

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"Мы нашли и его, и его друга. Жители села доказывали, что видели их в это время в деревне. Родители клянутся, что они были дома. Сейчас отрабатываем свидетелей, которые якобы видели их в городе. В этом деле много загадок, но не верю, что малый сам попал под поезд. Полиция может проверить маршрут каждого по номерам телефонов. Были ли эти лица в одном месте с покойным. Кстати, этого Андрея полиция допрашивала еще до нас и отпустила. Он вместе с другом не прячется, а сидят в селе", - рассказал Сергей Ткаченко из общественного патруля Прилук.

Между тем родители надеются. Что независимая экспертиза прояснит ситуацию. Для ее проведения тело Дениса привезли в Киев накануне. Результаты, которые укажут, как умер парень, ждут уже с понедельника.

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя. Полиция сразу остановилась на единой версии - несчастный случай. Однако родители убеждены, их сына убили.

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Дата
02
ноября

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