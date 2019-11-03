Гибель Дениса Чаленко: проверяют действия руководителя местной полиции

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

Дело о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках на Черниговщине расследуют следователи из Главного управления Нацполиции.

Руководителя местной полиции Александра Яцика отстранили от работы и начали служебное расследование. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента внутренней безопасности НПУ Игорь Король и новый временный руководитель местного отделения. Они 2 ноября встретились с родителями погибшего Дениса и неравнодушными горожанами. Людей возмутило бездействие правоохранительных органов в первые часы и дни после гибели несовершеннолетнего парня.

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"Возможно, здесь есть место ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Я не могу сейчас категорически сказать, что кто-то чего-то не сделал, не отработал. Однако по данному факту председателем Национальной полиции назначено служебное расследование", - сообщил Игорь Король.

Родители надеются на честное расследование. Хотя доверия нет ни к кому. Имеют много примеров, как правоохранители пытались скрыть отдельные факты гибели сына и направить расследование по "нужному" направлению - не как убийство, а как несчастный случай.

Горожане пока разошлись от здания полиции. Обещали вернуться в понедельник после обеда после проведения в Киеве независимой судмедэкспертизы тела погибшего.

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя. Полиция сразу остановилась на единой версии - несчастный случай. Однако родители убеждены, их сына убили.