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понедельник, 04 ноября 2019 19:37

Гибель Дениса Чаленко: провели повторную экспертизу тела

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Гибель Дениса Чаленко: провели повторную экспертизу тела
В Прилуках люди 4 дня митингуют у полиции. Требуют справедливого расследования смерти 9-классника Дениса Чаленко. Фото - Общественное

4 ноября в Киеве провели повторную судебно-медицинскую экспертизу тела 14-летнего Дениса Чаленко из Прилук Черниговской области. Ее результаты эксперты сообщат адвокату семьи Владимиру Билыку. Когда именно - пока неизвестно.

Между тем местные жители сегодня снова митинговали под местным отделением полиции. Будут следить за каждым шагом полиции, рассказали корреспонденту Gazeta.ua.

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"Они будут убивать наших детей, а мы будем молчать? Ребенка убили. У него сломаны ноги и пробита голова. Нашли его часы и телефон, где то все произошло. И те, кто так над ним поиздевался - должны ответить", - говорит тетя погибшего Юлия Живило.

Похоронят Дениса Чаленко завтра, 5 ноября в Прилуках. Сегодня вечером отец Виктор Чаленко поехал в Киев, чтобы забрать его тело.

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. 29 октября парень пошел на занятия по боксу и не вернулся домой вовремя. Полиция сразу остановилась на единой версии - несчастный случай. Однако родители убеждены, их сына убили. Подозревают, что к преступлению причастен 16-летний Андрей из села Антоновка Варвинского района. Именно он посылал Денису сообщение с угрозами, которые сохранились на телефоне.

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04
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