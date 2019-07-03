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среда, 03 июля 2019 16:31

Гибель Дарьи Лукьяненко: неизвестные до сих пор подробности убийства (документ)
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22-летнего Николая Тарасова из поселка Ивановка Одесской области арестовали на два месяца без права на залог. Мужчина признался в убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко
Фото: Пушкинская
Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области признался, что имел постоянную сексуальную неудовлетворенность. Поэтому еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании
Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области признался, что имел постоянную сексуальную неудовлетворенность. Поэтому еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании
Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области признался, что имел постоянную сексуальную неудовлетворенность. Поэтому еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании
Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области признался, что имел постоянную сексуальную неудовлетворенность. Поэтому еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании

Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области признался, что имел постоянную сексуальную неудовлетворенность. Поэтому еще с апреля этого года задумывался об изнасиловании.

22-летний Николай Тарасов за жертву выбрал Дарью, с которой был знаком и знал ее маршрут. Об этом свидетельствуют данные предварительного расследования, размещенные в Реестре судебных решений. Отмечается, что преступление он хотел осуществить именно против несовершеннолетнего ребенка.

"Тарасов позвал девочку зайти во двор, но от предложения пойти в дом девочка отказалась и хотела уйти. Тогда он схватил ее за руку, девочка вскрикнула. Зажав рукой рот, преступник затащил ребенка в хозяйственное помещение за домом", - говорится в документе.

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Повалив на пол, он начал бить Дашу кулаками в различные части тела. А потом зажал рот пакетом. Когда девочка потеряла сознание от нехватки воздуха, Тарасов, раздел ее догола и хотел изнасиловать.

Из-за "эмоционального перевозбуждения" у него не наступила эрекция. Разозлившись из-за "своей несостоятельности", а также осознавая, что о его преступлении станет известно, если он отпустит Дашу, Тарасов решил убить ребенка.

"После совершенного преступник решил еще и надругаться над телом ребенка, поместив его в выгребную яму. Погрузив тело Даши в нечистоты он скрыл следы своего преступления, после чего сжег одежду ребенка и зачистил место расправы", - сказано в документе.

22-летнего Николая Тарасова из поселка Ивановка Одесской области арестовали на два месяца без права на залог. Такое решение вынес Киевский райсуд Одессы 21 июня. Мужчина признался в убийстве односельчанки 11-летней Дарьи Лукьяненко. К преступлению готовился, считает следствие.

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