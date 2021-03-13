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суббота, 13 марта 2021 11:27

Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку

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Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Херсонской области нашли убитой после 4-х дней поисков. Фото: hr.npu.gov.ua

7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района Херсонской области изнасиловали и задушили. Это подтвердили судебно-медицинские эксперты. Также известно, что ребенка убили в день исчезновения - 7 марта.

Убийцу ищут среди местного населения, рассказал Gazeta.ua заместитель начальника следственного управления полиции Херсонщины Виталий Марчук. Есть ли подозреваемые - не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

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"Отрабатывается местное население. Проводятся допросы и другие следственные действия", - говорит Марчук.

Местных жителей допрашивают повторно с использованием полиграфа. Все въезды и выезды из села контролируют патрульные.

В день исчезновения Мария играла с соседскими детьми и старшим 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта. Туда бегала, чтобы встретить папу с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Семья Марии стояла на учете соцслужб. Отец уже 2 года, как живет отдельно, но с детьми общается.

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Дата
13
марта

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