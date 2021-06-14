Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии

14 июня поиски пропавших 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука на реке Днестр в селе Устечко Тернопольской области завершены.

Информацию подтвердил Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета. Тело Игоря нашли накануне в 17:30. Сегодня в 11:05 в воде обнаружили тело другого юноши. Основная причина трагедии - неосторожность.

Автор: dosie102.te.ua На Тернопольщине нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья уже пережила две трагедии: рассказали о погибших 16-летних товарищах

"Ребята расставляли, как местные говорят, закидушки. Это леска с крючками. Они забрасывали их под другой берег со стороны Ивано-Франковской области. Там якобы лучше рыба. Проверяли, есть ли улов, ночью. Потому что промысел незаконен. Река полноводная из-за большого количества осадков. Течение быстрое. Была глубокая ночь. Поэтому на воде в темноте могло случиться все, что угодно. О том, что могли запутаться в чужих сетях, речь не идет. Опять же, из-за полноводности их технически невозможно поставить", - рассказал Крета.

Причина смерти и окончательная причина трагедии устанавливаются. Продолжается следствие.

Ребята исчезли в ночь на 11 июня. Они рыбачили с лодки на реке Днестр вблизи села Устечко Чертковского района. Перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в 3:00. Во время поисков на берегу Днестра нашли одежду пропавших ребят. Лодку прибило к берегу почти в 6 км от места, откуда подростки отправились на рыбалку.