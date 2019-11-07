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четверг, 07 ноября 2019 18:52

Гибель 14-летнего Дениса Чаленко: в деле началось движение
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В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках проведут следственный эксперимент и несколько экспертиз
Фото: facebook.com/UA.National.Police
В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках проведут следственный эксперимент и несколько экспертиз
В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках проведут следственный эксперимент и несколько экспертиз
В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках проведут следственный эксперимент и несколько экспертиз
В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках проведут следственный эксперимент и несколько экспертиз

В деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области проведут следственный эксперимент и несколько экспертиз. Об этом заявил заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время визита в Черниговскую область.

"В рамках уголовного производства продолжается комплексная отработка. Будет проведен следственный эксперимент, чтобы мы могли воспроизвести обстоятельства, которые на самом деле произошли. В частности мы используем технические средства контроля, квадрокоптер. Запланировано большое количество допросов лиц, которые так или иначе фигурировали в жизни покойного мальчика", - сказал Цуцкиридзе.

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Кроме того, заместитель председателя Нацполиции встретился с родными погибшего парня.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская (повторная, проводится в городе Киеве), судебно-цитологическая и судебно-иммунологическую.

Школьника нашли на путях 29 октября со следами сильного избиения. В версию полиции, что Дениса сбил поезд, родители не поверили. Прочесав местность, нашли много следов крови. Родители подозревают, что Дениса забили до смерти четверо подростков, на 2 года старше его. Люди вышли на пикет под местный участок полиции. Родители добились проведения независимой экспертизы. Благодаря огласке дело теперь расследуют следователи из Киева.

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