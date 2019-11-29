Гибель 14-летнего Дениса Чаленко: родители озвучили требование

Виктор Чаленко, отец погибшего в Прилуках 14-летнего Дениса, требует наказать некомпетентных полицейских. Фото - ТСН

Отец погибшего в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко требует наказать некомпетентных полицейских, которые изначально расследовали дело.

29 ноября Виктор Чаленко вместе с адвокатом приехали в Киев в Государственное бюро расследований, чтобы здесь начали расследование деятельности прилуцкой и черниговской полиции. Соответствующее заявление мужчина подал еще 6 ноября. Однако, как выяснилось, в Едином реестре досудебных расследований его зарегистрировали только 21 ноября.

"Требуем расследования по экспертах, по всем следователям, начальнику полиции предыдущем. Они покрывали это дело, приминали. Мы хотим знать, кто им платил и кого они покрывали", - рассказал Виктор Чаленко, передает ТСН.

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В ГБР подтвердили, что дело расследуется по статье "укрывательство особо тяжкого преступления". В случае доказательства вины подозреваемых - им грозит арест, ограничение или лишение свободы до 3-х лет, объяснила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Накануне, через месяц со дня смерти Дениса, статью, по которой расследуется дело, переквалифицировали на "умышленное убийство".

Школьника нашли на путях 29 октября со следами сильного избиения. В версию полиции, что Дениса сбил поезд, родители не поверили. Подозревают, что его забили до смерти и уже мертвым положили на рельсы под поезд. Люди вышли на пикет к местному участку полиции. Родители добились проведения повторной экспертизы. Благодаря огласке дело теперь расследуют следователи из Киева.