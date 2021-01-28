Гибель 10-летнего мальчика: что рассказали в полиции

На Киевщине 10-летний мальчик выпал с 15-го этажа дома. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Мальчик, который выпал из окна 15-го этажа дома в селе Чайки Киевской области, было 10 лет.

Он жил в частном секторе. Как попал в многоэтажку - устанавливают, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Сообщение поступило около 15:00. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть ребенка. Установлена ​​личность погибшего ребенка - это мальчик 10 лет. Как он попал на 15-й этаж откуда упал - выясняется", - сказано в сообщении.

Обстоятельства смерти мальчика выясняют следователи. Также устанавливаются свидетели трагедии.

Трагедия произошла в селе Чайки Киево-Святошинского района 28 января. Ребенка нашли у дома №19. Свои вещи - одежду и обувь - мальчик составил на балконе, откуда прыгнул.