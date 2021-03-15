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понедельник, 15 марта 2021 21:39

Где убивали 7-летнюю Марию Борисову: местные провели свое расследование

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Где убивали 7-летнюю Марию Борисову: местные провели свое расследование
В селе Счастливое Херсонской 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены. Фото: facebook.com/khersonpolice.official

62-летнему Николаю, которого подозревают в убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области, грозит пожизненное заключение.

Последний раз Машу видели именно у его дома. Впрочем, говорят соседи, криков ребенка в квартире - не слышали. Люди провели свое расследование. Предполагают, мужчина издевался над ребенком в своем сарае. Очевидно там и держал тело девочки.

"Он сказал полиции, что потерял ключи. И правоохранители не проверяли ни его сарая, ни квартиры", - рассказала соседка подозреваемого, передает ТСН.

Люди указывают вероятный путь, как убийца перенес тело - 300 м через пустырь за сараями. Все эти 4 дня, пока искали Машу, Николай беспробудно пил. И хотя работает копателем могил, Маше яму копать отказался.

"Кто-то другой рыл. Он сказал, что у него руки плохие и он не может", - говорит Валентина Мофа, соседка подозреваемого.

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Люди в селе также хотят совершить над подозреваемым Николаем самосуд. Они добавляют, что от увиденного даже опытные следователи были поражены.

"Разорвем однозначно. Потому что он такое сделал с ребенком, так поиздевался. Даже опытные следователи были шокированы", - сказал местный житель.

Где на самом деле подозреваемый убил и держал тело девочки - полиция устанавливает. Задержанный - отказался давать показания.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Якобы побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Местный житель, который живет неподалеку от отца Марии, говорил, что именно вечером 7 марта видел, как она стояла возле двухэтажного дома, где жил отец. Скорее всего, она приходила к нему, но того не было дома. Что произошло дальше, неизвестно. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.

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Дата
15
марта

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