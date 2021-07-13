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вторник, 13 июля 2021 09:31

"Газель" влетела в маршрутку с людьми и превратилась в груду металлолома

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В селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области водитель автомобиля "Газель" врезался в маршрутку с пассажирами.

Авария произошла около 18:00 на ул. Свято-Покровская, сообщила патрульная полиция Киевской области.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
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"Предварительно, 19-летний водитель "Газели" не придерживался безопасной скорости, дистанции и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством "Богдан", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - водитель "Газели" и пассажир маршрутки. Их госпитализировали.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
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19-летний водитель "Газели" протаранил маршрутку

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В Сумах пассажирская маршрутка перевернулась на легковой автомобиль, который ее протаранил. Травмировались три человека. Авария произошла на выезде из города. По предварительным данным полиции, водитель микроавтобуса "Рута" разворачивался, когда в него врезалась Toyota Camry.

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