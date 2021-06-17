Гадалка обещала вернуть любимого - несовершеннолетнюю обманули на 60 тыс. грн

Вещи потерпевших нашли в квартире подозреваемой. Фото: pixabay.com

На Закарпатье мошенница выманила у 17-летней девушки 60 тыс. грн.

Происшествие произошло в городе Мукачево. 33-летняя "целительница" пообещала несовершеннолетней, что поможет вернуть ее любимого, рассказали в пресс-службе Нацполиции Закарпатской области.

Отец потерпевшей обратился в милицию, когда заметил, что дочь выносит из дома ценное имущество. В частности, деньги, ювелирные украшения, бытовую технику, электроинструменты, телефоны, планшет и прочее.

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"В ходе расследования установлено, что 33-летняя женщина в роли посредника между несовершеннолетней и выдуманной целительницей, под предлогом возвращения парня девушке, выманила у нее деньги и имущество на сумму более 60 тысяч гривен. Кроме техники, которую девушка вынесла из квартиры родителей, она перечисляла на банковский счет злоумышленницы деньги различными суммами от 300 до 3 тысяч гривен. В общем следователем полиции удалось установить более 40 таких эпизодов", - пишут в сообщении.

Вещи потерпевших нашли в квартире подозреваемой и изъяли. Часть из них она смогла перепродать. Женщину могут посадить в тюрьму на три года.

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