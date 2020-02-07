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пятница, 07 февраля 2020 23:30

Фура врезалась в заправку и вспыхнула
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На Херсонщине грузовик врезался в емкость с газом на АЗС и вспыхнул
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
На Херсонщине грузовик врезался в емкость с газом на АЗС и вспыхнул
На Херсонщине грузовик врезался в емкость с газом на АЗС и вспыхнул

Вечером 7 февраля у города Берислав Херсонской области грузовик врезался в емкость с газом на АЗС.

В результате столкновения возник пожар, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением и въехал в модуль газовой АЗС. Как следствие, огонь охватил автомобиль и поврежденную газовую колонку объемом 15 куб.м", - сказано в сообщении.

Никто из людей не пострадал.

В Кременчуге Полтавской области на улице Пугачева 26-летний мужчина за рулем ВАЗ врезался в заправку и снес рекламный щит.

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