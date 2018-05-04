Фура протаранила 12 автомобилей и врезалась в супермаркет

Фото: 056

4 мая на улице Космической в Днипре произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие.

Фура DAF, двигаясь на большой скорости сверху по улице Космической, протаранила 12 автомобилей, снесла билборд и врезалась в супермаркет АТБ. Фура была загружена большими металлическими трубами, сообщает 056.

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Что стало причиной аварии, на данный момент не известно.

По предварительной информации патрульной полиции, водитель фуры погиб на месте. Количество пострадавших уточняется - это от 3 до 15 человек, по разным данным.

На месте работают инспекторы патрульной полиции и следователи. Выясняются все подробности ДТП.

3 мая около 13:45 на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск возле села Ивановка Николаевского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF, микроавтобуса Mazda с десятью военными и рейсового автобуса "Эталон" сообщением Николаев - Очаков, в салоне которого находились 25 пассажиров.