ФСБ незаконно арестовывает украинских рыбаков в Азовском море

Рыбаки были вынуждены признать обвинения против себя. Фото: СБУ

ФСБ РФ оказывает давление на украинских рыбаков в акватории Азовского моря.

"Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы. В частности, в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска", - сообщает пресс-служба СБУ.

На украинском судне не обнаружили никаких средств лова и рыбы. Украинских граждан принудительно доставили в город Ейск Краснодарского края.

Без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц сотрудники ФСБ РФ допросили незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове. Украинцы отказались подписывать такие признания. Россияне прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет.

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"Украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфисковано в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. В российских СМИ пытаются подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит фауне Азовского моря.

Жители Крыма жалуются на плохое качество воды и засоление почвы. Люди бегут на материковую часть Украины или в Россию. Воду в населенных пунктах дают по часам, а в колодцах она становится соленой.