Финансировали провокации ко Дню Независимости: СБУ разоблачила работу криптообменников

Криптообменники позволяли проводить анонимные платежи через запрещены российские электронные кошельки. Фото: СБУ

В Киеве разоблачили работу сети подпольных криптообменников.

Они были популярны среди пользователей, сообщили в Службе безопасности Украины.

Криптообменники позволяли проводить анонимные платежи через запрещенные российские электронные кошельки, а также системно выводить теневые деньги и переводить их в наличность.

Около 30 млн грн проводили через них каждый месяц. Часть денег тратили на оплату провокаций ко Дню Независимости.

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С начала 2021 года услугами криптообменников, которые брали за нелегальные операции 5-10% от суммы перевода, воспользовались более 1 тыс. человек.

В Мелитополе Запорожской области СБУ остановила деятельность фейкового государственного органа. Организаторы "общины" призвали граждан не признавать украинские органы власти. Они основали фейковое самоуправление для расшатывания ситуации в регионе.