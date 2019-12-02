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Фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе: новые подробности о расстреляном в Киеве авто

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Фигурирует в деле финансирования терроризма на Донбассе: новые подробности о расстреляном в Киеве авто
В Киеве неизвестные обстреляли черный Range Rover. Погиб 3-летний мальчик. Фото - Слово и Дело

Автомобиль Range Rover Вячеслава Соболева принадлежит компании "ДонУкрПроектНИИ", которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе.

Фирма компании "ДонУкрПроектНИИ" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее основателем был Вячеслав Соболев, пишет "Следствие. Инфо".

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"С февраля 2006-го по январь 2017 эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов под названием "Обжора". Вячеслав Соболев был у основателей одной из таких компаний до 2007 года", - говорится в сообщении.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Предварительно, он получил ранения. Его сын 3-летний Александр - погиб.

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