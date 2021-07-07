Фигурант нескольких дел, который потерял жилье: что известно о "голосеевском" стрелке

В Голосеевском районе Киева Иван Мартынюк, забаррикадировавшись в квартире, открыл огонь по полицейским и коллекторам, которые пришли отбирать квартиру. Фото: t.me/mvs_ukraine

Мужчину, который в Голосеевском районе Киева открыл стрельбу по полицейским и коллекторам, зовут Иван Мартынюк. Ему 37 лет.

Причиной конфликта стало квартирный вопрос. Жилье продали через аукцион во время карантина. Киевлянин отказался выходить к полицейским и решил защищать жилье с помощью оружия. Стрелял из охотничьего ружья Hatsan Escort 2021 года выпуска производства Турции.

Разрешение на ружье Мартынюк получил в мае 2021-го сроком на три года, пишет golos.ua.

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Стрелок ранее был фигурантом нескольких дел, по данным Vesti.ua.

Так, в октябре 2014 года Мартынюка задержали по подозрению в повреждении автомобиля Dodge на ул. Соловина, 1. Мужчина разбил фару в авто.

А в сентябре 2013-го Иван Мартынюк в Киеве на перекрестке ул. Волошская и Сковороды устроил ДТП с пострадавшими.

Стрельба на просп. Голосеевском, 58 произошла около 10:00 7 июля. Мужчину пришли выселять из квартиры. Он не открывал. Вызвал полицейских. Когда те приехали - мужчина открыл огонь через дверь. Пуля прошила руку полицейскому, гражданскому посекло лицо и тело. После этого стрелок поджег квартиру. Его задерживали со штурмом. Вместе с подозреваемым задержали женщину, которая была с ним в квартире.