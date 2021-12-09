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четверг, 09 декабря 2021 13:16

Фатальное столкновение маршрутки под Тернополем: сообщили о погибших
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В результате ДТП в Тернопольской области, в которое попали микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat, погибли два человека.

Это водитель и пассажир автобуса, сообщила пресс-служба полиции региона.

Фото: Нацполиция

"Водителя и пассажира из рейсового автобуса медикам спасти не удалось. От полученных травм они скончались в больнице. Еще двое пассажиров в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В больнице находится водитель и пассажир легковушки и также четыре пассажира буса. У пострадавших травмы разной степени тяжести. Что стало причиной аварии, полицейские выясняют.

"Автобус модифицирован из грузового автомобиля в пассажирский. Водители предварительно трезвые. У них взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Следователи устанавливают детали автопроисшествия и причины выезда на полосу встречного движения", - говорится в сообщении.

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Авария произошла 8 декабря около 17:00 на дороге Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, возле села Лозовая. Рейсовый микроавтобус, не разминувшийся с машиной, курсировал из Тернополя в Кременец. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, спасатели, несколько бригад "скорой".

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Дата
09
декабря

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