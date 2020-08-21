Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов

Фанаты ФК "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо" в Киеве.

Игра должна была проводиться без зрителей, передает "Цензор.нет".

Таким образом выразили протест братьям Суркисам и недовольство назначением главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу.

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Болельщики скандировали "Суркисы - позор Динамо" и жгли файеры.

Впоследствии присутствующих со стадиона вывели сотрудники полиции.

Главным тренером ФК "Динамо" стал бывший наставник "Шахтера" Мирчи Луческу. Однако, болельщики, по большей мере, критикуют такое решение владельцев столичной команды, и вообще подозревают, что это вынужденное назначение, продиктованное Ахметовым.