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пятница, 21 августа 2020 21:44

Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
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Фанаты протестовали против Суркисов
Фото: "Цензор.нет"
Фанаты протестовали против Суркисов
Фанаты протестовали против Суркисов
Фанаты протестовали против Суркисов
Фанаты протестовали против Суркисов

Фанаты ФК "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо" в Киеве.

Игра должна была проводиться без зрителей, передает "Цензор.нет".

Таким образом выразили протест братьям Суркисам и недовольство назначением главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Суркисы, от**итесь от "Динамо" - ультрас возмутились назначением Луческу тренером

Болельщики скандировали "Суркисы - позор Динамо" и жгли файеры.

Впоследствии присутствующих со стадиона вывели сотрудники полиции.

Главным тренером ФК "Динамо" стал бывший наставник "Шахтера" Мирчи Луческу. Однако, болельщики, по большей мере, критикуют такое решение владельцев столичной команды, и вообще подозревают, что это вынужденное назначение, продиктованное Ахметовым.

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