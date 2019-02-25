Евробляхер навеселе устроил тройное ДТП в центре города

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 315
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 999
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 621
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 855
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5715
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1683
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42492
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
9
8
4
4
5
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
Евробляхер навеселе устроил тройное ДТП в центре города
Евробляхер навеселе устроил тройное ДТП в центре города
Легковушка столкнулась с поездом: есть пострадавшие
Легковушка столкнулась с поездом: есть пострадавшие
У ворот института нашли изодранное тело мужчины
У ворот института нашли изодранное тело мужчины
Дом председателя горсуда обстреляли из Калашникова, забросив во двор гранату
Дом председателя горсуда обстреляли из Калашникова, забросив во двор гранату
Видео
Все видео
Штурм секонд-хенда: толпа разбила стекло и выломала дверь
Штурм секонд-хенда: толпа разбила стекло и выломала дверь
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
Умер знаменитый украинский композитор
Умер знаменитый украинский композитор
Подрыв микроавтобуса на Донбассе: появились новые подробности
Подрыв микроавтобуса на Донбассе: появились новые подробности
В больнице Измаила конфликт пациентов закончился убийством
В больнице Измаила конфликт пациентов закончился убийством
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1125
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3996
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2772
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2205
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5166
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
1 Просмотров: 180
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
понедельник, 25 февраля 2019 18:01

Евробляхер навеселе устроил тройное ДТП в центре города
8

  Комментировать

В Измаиле произошло тройное авария. Никто не пострадал
Фото: gorod24.info
В Измаиле произошло тройное авария. Никто не пострадал
В Измаиле произошло тройное авария. Никто не пострадал
В Измаиле произошло тройное авария. Никто не пострадал
В Измаиле произошло тройное авария. Никто не пострадал

В Измаиле 25 февраля на проспекте Мира, произошла тройная авария. Ее спровоцировал водитель автомобиля евробляхи Hyundai.

Hyundai двигался в сторону площади Мира со стороны железнодорожного вокзала, в попутном направлении двигался автомобиль Toyota Camry, сообщает gorod24.info.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушка столкнулась с поездом: есть пострадавшие

В нее и въехала евробляха. От удара Toyota Camry отбросило на встречную полосу движения, где в этот момент двигался автомобиль Toyota Corolla.

После столкновения с Toyota Corolla, Toyota Camry швырнуло на остановку. Повреждения также получил автомобиль Hyundai Santa Fe. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники полиции. Установили, что водитель автомобиля Hyundai на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Семья попала в смертельную аварию по дороге со свадьбы. Водитель автомобиля Opel Vivaro выехал выехал за пределы проезжей части, не справился с управлением и перевернулся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Евробляхер навеселе устроил тройное ДТП в центре города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 35260
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 29397
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 26442
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 2 Просмотров: 21915
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7362
Происшествия
14-летний мальчик выпал из окна 6 этажа
14-летний мальчик выпал из окна 6 этажа Просмотров: 396
Патрульные во время погони попали в серьезную аварию
Патрульные во время погони попали в серьезную аварию Просмотров: 477
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
Показали, что осталось после пожара на полтавском рынке
9
 Просмотров: 702
Мужчина убил 2-летнего сына сожительницы
Мужчина убил 2-летнего сына сожительницы Просмотров: 369
Мужчина разбился, когда мыл окна на 7 этаже
Мужчина разбился, когда мыл окна на 7 этаже Просмотров: 756
Больше всего комментируют
21
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
7
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
7
MARUV не поедет на Евровидение
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 242
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua