Евробляхер навеселе устроил тройное ДТП в центре города

Фото: gorod24.info

В Измаиле 25 февраля на проспекте Мира, произошла тройная авария. Ее спровоцировал водитель автомобиля евробляхи Hyundai.

Hyundai двигался в сторону площади Мира со стороны железнодорожного вокзала, в попутном направлении двигался автомобиль Toyota Camry, сообщает gorod24.info.

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В нее и въехала евробляха. От удара Toyota Camry отбросило на встречную полосу движения, где в этот момент двигался автомобиль Toyota Corolla.

После столкновения с Toyota Corolla, Toyota Camry швырнуло на остановку. Повреждения также получил автомобиль Hyundai Santa Fe. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники полиции. Установили, что водитель автомобиля Hyundai на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Семья попала в смертельную аварию по дороге со свадьбы. Водитель автомобиля Opel Vivaro выехал выехал за пределы проезжей части, не справился с управлением и перевернулся.