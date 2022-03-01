Эвакуация из обстрелянных районов может быть опасной - Кислица в ООН

России нельзя доверять – Кислица. Фото: kyiinfo.com.ua

Заверения России об эвакуации гражданского населения из самых опасных районов атакованной Украины могут оказаться очередной ложью, а автобусы с людьми превратиться в легкую мишень.

Такое мнение озвучил членам Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица, пишет Укринформ.

"Существует много срочных задач. В частности, согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из самых опасных районов", - отметил Кислица.

Однако считает, что доверять РФ нельзя.

"Нельзя верить уверениям России о безопасности. Слова России часто, если не всегда, не соответствуют ее действиям", предупредил он.

Он напомнил, что российские политики и дипломаты даже в ООН утверждали, что не будет вторжения, нападения на Украину.

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"Поэтому такие (гуманитарные – ред.) коридоры могут стать легкой мишенью для российской армии", - подчеркнул украинский дипломат.

Он добавил, что агрессия РФ против Украины – это не только кризис в сфере безопасности, это еще и гуманитарный кризис.

"Эта война, развязанная по сознательному выбору (Путина – ред.), это не просто нарушение международного права, но и нарушение осознания мира", - подчеркнул Кислица.

Он также призвал международное сообщество фиксировать все случаи нарушения международного права и международного гуманитарного права в Украине.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.