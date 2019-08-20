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вторник, 20 августа 2019 17:00

"Это политический заказ" - владельца "Токио Стар" отправили в СИЗО

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&quot;Это политический заказ&quot; - владельца &quot;Токио Стар&quot; отправили в СИЗО
Владельца смертоносного отеля "Токио Стар" в Одессе Вадима Черного арестовали без права на залог. Фото - Думская

Киевский районный суд Одессы арестовал 47-летнего Вадима Черного на 60 суток без права на залог. Он владелец одесского отеля "Токио Стар", где в результате пожара погибли 9 человек. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям.

Главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф во время судебного заседания предлагал взять владельца отеля на поруки. Но суд отклонил такое предложение.

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Когда на Черного надели наручники, он назвал это политическим заказом, которое судья выполнил. Убеждал, что в гостинице сработали все возможные противопожарные средства, а рабочие сами эвакуировали постояльцев.

Накануне суд не смог избрать меру пресечения Черному. Владелец отеля обратился в суд с ходатайством об отводе судьи. Он объяснил это тем, что в 2015-м, когда он был редактором интернет-издания, опубликовал критическую статью с упоминанием о нынешнем председательствующем в суде. Ходатайство об отводе было отклонено.

17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар. В здании было почти 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели из 1-го этажа 64 человека, со 2-го, где был очаг возгорания, - 72. Погасили пламя через 3 ч. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

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