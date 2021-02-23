Это политическая расправа - активист о приговоре Стерненку

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко получил 7 лет тюрьмы. Он якобы в сговоре с координатором "ПС" Русланом Демчуком похитил депутата райсовета ради 300 грн Фото: facebook.com/sternenko

Приговор экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку - этополитическая расправа над неугодными со стороны Венедиктовой и Портнова.

Такое мнение высказал корреспонденту Gazeta.ua общественный активист Роман Синицын.

"Шитое белыми нитками дело, без всяких доказательств о якобы похищении какого-то человека - это нонсенс и абсурд. Но они решили использовать его, чтобы посадить Сергея", - говорит Синицын.

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Активист уверен, что апелляционное обжалование дела возможно.

"Это дело имеет абсолютно политический подтекст. Такие дела мы видим на примере того же Антоненка, который больше года находится в СИЗО без доказательств", - считает общественный активист.

"Следует ожидать акций протеста по всей Украине. Видел, что только сегодня анонсировали протесты в 10 городах. Думаю, что на выходных также будут акции", - говорит Роман Синицын.

По мнению общественного активиста, в Украине абсолютно не работает судебная система и правоохранительные органы.

"Процветает телефонное право, - говорит Синицын. - У нас нет и правоохранительной системы, как таковой. Это мы видим по делам с политическим подтекстом. Речь идет не только о судах, но и о нашей прокуратуре, реформированной полиции. Все управляется из одного места. Его адрес - Банковая".

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Среди обоснований своего решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный - речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.