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понедельник, 25 ноября 2019 07:11

Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
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Детский омбудсмен Николай Кулеба нарушил ПДД - пересек стоп-линию на перекрестке и начал движение на красный свет. Также был пристегнут ремнем безопасности
Фото: facebook.com/alex.mochanov
Детский омбудсмен Николай Кулеба нарушил ПДД - пересек стоп-линию на перекрестке и начал движение на красный свет. Также был пристегнут ремнем безопасности
Детский омбудсмен Николай Кулеба нарушил ПДД - пересек стоп-линию на перекрестке и начал движение на красный свет. Также был пристегнут ремнем безопасности

Детский омбудсмен Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения.

Он пересек стоп-линию на перекрестке и начал движение на красный свет, говорит автогонщик Алексей Мочанов.

"С точки зрения водителя и правил дорожного движения, вне привязки к регалиям и достижениям - похоже, что детский осбудсмен планомерно шел и ехал к такому раскладу. Это не случайность и не совпадение. А - закономерность. Он подъехал к светофору и объехал справа "очередь", в которой стояла всего пара машин. Встал, разумеется, за стоп-линию, светофор не видит, рванул на красный, запрещающий. Это тоже не случайность. К сожалению", - написал Мочанов в Facebook.

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Добавил, что в момент столкновения Кулеба не был пристегнут ремнем безопасности. Это видно на фото после аварии.

"Ремень безопасности давно и надолго пристегнут в гнездо. И детский омбудсмен просто сидел на нем сверху. Явно пристегнул таким образом ремень не перед этой поездкой. Системный и систематический нарушитель правил дорожного движения. Злобный", - говорит Мочанов.

Отметил, что вина в аварии не обоюдна со вторым водителем, а исключительно Кулебы - вследствие выезда и пересечения перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Поэтому именно он должен извиниться и нести ответственность за ДТП.

Авария, в которую попал уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба, произошла 24 ноября в 13.30 в селе Чабаны под Киевом. Он за рулем Toyota столкнулся на перекрестке с микроавтобусом Volkswagen. В авто с омбудсменом были его сыновья 19 и 10 лет. Старший - в коме в реанимации.

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