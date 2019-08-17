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суббота, 17 августа 2019 12:06

"Это был ужас" - свидетели пожара в одесской гостинице рассказали подробности

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&quot;Это был ужас&quot; - свидетели пожара в одесской гостинице рассказали подробности
Одесский отель "Токио Стар" сгорел сегодня ночью. Погибли 8 людей. Фото: ГСЧС

В комнатах сгоревшего отеля "Токио Стар" в Одессе не было окон, а пожарная сигнализация не работала.

Об этом рассказали постояльцы отеля, которым удалось выбраться из горящего здания, о. Видео обнародовала Украинская служба информации.

По словам людей, пожар начался ночью, когда они спали. Их разбудил стук в дверь, но никак не сигнал пожарной тревоги. Некоторые постояльцы отмечают, что в первую очередь занялась прачечная. Именно оттуда начал распространяться огонь.

"Пожар начался в 1.10. Мы выбежали из комнаты в два ночи - каким-то чудом моя девушка проснулась и услышала запах горелого. Коридор весь был в дыму. Запасной выход был закрыт. Это был ужас", - рассказал один из пострадавших.

"Все вещи остались в отеле. Хорошо, что успели забрать документы", - добавила Елена, той ночи тоже была в отеле.

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Сейчас жителей отеля временно разместили в автобусах рядом со сгоревшей зданием. Вскоре городские власти собираются расселить их в муниципальный санаторий. Внутри отеля сейчас находятся сотрудники ДСНС и следственно-оперативная группа.

В ночь на 17 августа произошла пожар в одесской гостинице "Токио Стар". Погибло 8 человек, еще 10 пострадали.

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Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

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