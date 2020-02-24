Еще одна жертва штормового ветра попала в больницу

В Кропивницком на 53-летнюю женщину упало дерево. Она в больнице. Фото: dsns.gov.ua

Днем 24 февраля в Кропивницком вследствие сильного ветра большое дерево упало на 53-летнюю женщину.

Происшествие произошло на углу ул. Черновола и Преображенской, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поваленные деревья привели к задержке поездов

"Нужна была помощь спасателей, чтобы освободить пострадавшую и убрать стволы и ветви. Бойцы, прибывшие на место происшествия, убрали дерево и помогли медикам положить пострадавшую на медицинские носилки", - сказано в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в областную больницу.

В Одессе 24 февраля из-за непогоды погибла 69-летняя женщина. На нее упало дерево. Несчастный случай произошел на пересечении улицы Нежинской и переулка Маланова.