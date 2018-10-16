Еще одна смертельная троща произошла на железной дороге

В Ровенской области автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом. Водитель авто погиб. Фото - ТСН

В Ровенской области автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом. Водитель авто погиб.

Авария произошла на переезде перегона Мацеив-Ковель, сообщает издание "Укрзализныци" "Магистраль".

"Водитель Ford Transit при исправно действующей световой и звуковой сигнализации выехал на переезд, где столкнулся с грузовым поездом. Водитель погиб. Движение поездов было приостановлено на полтора часа", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что авария на железной дороге произошла и в Харьковской области. Там на станции Новая Бавария машинист поезда обнаружил на пути перекинутый автомобиль. В результате были задержан поезд "Харьков-Киев". Причины и обстоятельства ситуации выясняют правоохранители.

В "Укрзализныце" сообщили, что в течение 2018 на железнодорожных переездах произошло 47 аварий, а на путях вне переездов - еще 8. В результате погибли 13 человек, еще 26 получили травмы.

16 октября на криворожском предприятии столкнулись два локомотива. Погибло 3 работников, еще один с тяжелыми травмами в реанимации. Предварительно, причиной трагедии стали неисправные тормоза одного из поездов.