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суббота, 27 ноября 2021 15:15

Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео
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Под Винницей столкнулись грузовик и две легковушки. В результате погибли супруги, еще два человека - в больнице
Фото: vn.npu.gov.ua
Под Винницей столкнулись грузовик и две легковушки. В результате погибли супруги, еще два человека - в больнице
Под Винницей столкнулись грузовик и две легковушки. В результате погибли супруги, еще два человека - в больнице
Под Винницей столкнулись грузовик и две легковушки. В результате погибли супруги, еще два человека - в больнице
Под Винницей столкнулись грузовик и две легковушки. В результате погибли супруги, еще два человека - в больнице

Вечером 26 ноября у поселка Вороновица под Винницей столкнулись грузовик Iveko Stralis и легковушки Volkswagen Touran и Citroen Berlingo.

В результате погибли супруги. Еще два человека искалечились, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"55-летний водитель грузовика Iveko Stralis с прицепом для перевозки крупногабаритного транспорта во время разворота выехал на встречную полосу движения. Там произошло столкновение с двумя легковушками. В результате аварии 60-летний водитель Volkswagen Touran и его 58-летняя жена от полученных травм погибли на месте", – рассказали полицейские.

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Погибшие были жителями поселка Теплик Гайсинского района. Пострадавшие 29-летние водитель и пассажир Citroen Berlingo - жители Винницы. Они с политравмами госпитализированы в реанимационное отделение больницы.

Водитель грузового автомобиля, житель Одесской области, не пострадал. Его проверили на состояние опьянения. Был трезв.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 10 лет за решеткой.

Масштабная авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе в Харькове.

Там автомобиль Chevrolet Nubira двигался со стороны города Волчанск в направлении Харькова и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на красный свет на перекресток со стороны села Затишье вылетел грузовик MAN с полуприцепом.

После столкновения MAN перекинулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время ехал автомобиль такси Renault Logan. Его водитель и пассажиры погибли мгновенно. Еще четыре человека искалечились.

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