Ела побелку со стен: мать заморила голодом 3,5-летнюю дочь

В Одесской области мать 1,5 месяца морила голодом 3,5-летнюю дочь. И держала в доме под замком, чтобы ее никто не увидел. Фото: znaj.ua

В Белгород-Днестровском Одесской области мать 1,5 месяца морила голодом 3,5-летнюю дочь. И держала истощенного ребенка в доме под замком, чтобы его никто не увидел.

Девочка от безысходности ела побелку со стен, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"О семье, которая перестала появляться на людях, полтора года назад в полицию сообщили ее соседи. То, что увидели правоохранители и представители социальной службы, попав в квартиру матери-одиночки, их ошеломило. Своим бездействием женщина, которая проживала с ребенком одна и получала от государства помощь на ее содержание, довела до истощенного состояния и себя, и свою маленькую дочь. Свой поступок хозяйка объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, чтобы у нее не отобрали ребенка. Женщина и девочка были госпитализированы, а в дальнейшем ребенка изъяли из семьи", - рассказали в полиции.

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Было установлено, что мать не выполняла свои обязанности по отношению к ребенку без уважительных на то причин. Это привело к тому, что девочка имела дефицит веса и начала отставать в развитии. Кроме того, было доказано, что мать не оказала помощь ребенку и совершала домашнее насилие.

После экспертиз женщине сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

В Краматорске Донецкой области родители заморили голодом 2-летнего сына. Он весил вдвое меньше нормы и умер. Комплексная судебная экспертиза, которая доказала вину родителей, продолжалась более года. Теперь им грозит до 5 лет за решеткой.