Ела побелку со стен: мать заморила голодом 3,5-летнюю дочь

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1260
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1296
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5562
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1593
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1746
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2223
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2331
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1233
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
5
5
4
3
3
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
8 горняков похоронило под завалами на шахте
8 горняков похоронило под завалами на шахте
Показали фото Дубинского и его авто после аварии
Показали фото Дубинского и его авто после аварии
Сутенерша организовала сеть притонов
Сутенерша организовала сеть притонов
Водитель иномарки убил пешехода и пошел в больницу жаловаться на здоровье
Водитель иномарки убил пешехода и пошел в больницу жаловаться на здоровье
Видео
Все видео
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным
Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным
В столичном метро мужчина упал на колею: момент спасения попал на видео
В столичном метро мужчина упал на колею: момент спасения попал на видео
Столичным метро растянулись гигантски очереди
Столичным метро растянулись гигантски очереди
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1656
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 693
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3744
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 756
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 1008
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 11:15

Ела побелку со стен: мать заморила голодом 3,5-летнюю дочь

  Комментировать
Ела побелку со стен: мать заморила голодом 3,5-летнюю дочь
В Одесской области мать 1,5 месяца морила голодом 3,5-летнюю дочь. И держала в доме под замком, чтобы ее никто не увидел. Фото: znaj.ua

В Белгород-Днестровском Одесской области мать 1,5 месяца морила голодом 3,5-летнюю дочь. И держала истощенного ребенка в доме под замком, чтобы его никто не увидел.

Девочка от безысходности ела побелку со стен, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"О семье, которая перестала появляться на людях, полтора года назад в полицию сообщили ее соседи. То, что увидели правоохранители и представители социальной службы, попав в квартиру матери-одиночки, их ошеломило. Своим бездействием женщина, которая проживала с ребенком одна и получала от государства помощь на ее содержание, довела до истощенного состояния и себя, и свою маленькую дочь. Свой поступок хозяйка объяснила тем, что, когда дома закончились запасы продуктов, она боялась выходить на улицу, потому что якобы переживала, чтобы у нее не отобрали ребенка. Женщина и девочка были госпитализированы, а в дальнейшем ребенка изъяли из семьи", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горе-мать заморила детей голодом: в сети вспыхнул скандал

Было установлено, что мать не выполняла свои обязанности по отношению к ребенку без уважительных на то причин. Это привело к тому, что девочка имела дефицит веса и начала отставать в развитии. Кроме того, было доказано, что мать не оказала помощь ребенку и совершала домашнее насилие.

После экспертиз женщине сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

В Краматорске Донецкой области родители заморили голодом 2-летнего сына. Он весил вдвое меньше нормы и умер. Комплексная судебная экспертиза, которая доказала вину родителей, продолжалась более года. Теперь им грозит до 5 лет за решеткой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ела побелку со стен: мать заморила голодом 3,5-летнюю дочь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15093
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 13365
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 11223
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 9711
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 9522
Происшествия
Мужчины в трамвае притворились контролерами, чтобы не платить за проезд
Мужчины в трамвае притворились контролерами, чтобы не платить за проезд Просмотров: 90
Возле общежития порезали двух иностранных студентов
Возле общежития порезали двух иностранных студентов Просмотров: 99
Контрабандисты хотели вывезти в ЕС драгоценности на $1 млн
Контрабандисты хотели вывезти в ЕС драгоценности на $1 млн Просмотров: 81
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 1656
Убийственный холод: сколько людей стали жертвами мороза
Убийственный холод: сколько людей стали жертвами мороза Просмотров: 72
Больше всего комментируют
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
6
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
Голосов: 31
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть