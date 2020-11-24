Экзамен на права судоводителя давали только за взятку

Фото: Прокуратура Киева

В Киеве правоохранители разоблачили схему вымогательства взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Госслужбе морского и речного транспорта Украины.

Чиновники привлекали к противоправной деятельности представителей частных компаний, которые учили судоводителей маломерных судов. Организовали схему получения взяток за сдачу экзаменов и выдачу удостоверений, сообщает прокуратура Киева.

Сотрудник школы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской государственной академии водного транспорта, но успешно сдать экзамен можно только за взятку. В случае отказа слушатель не мог сдать экзамен.

24 ноября при передаче 10 тыс. грн взятки задержали сотрудника школы, которая обязывалась обеспечить беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таможенники аэропорта "Борисполь" зарабатывали до $4 тис. с каждого рейса, пугая пассажиров

У старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации изъяли часть взяток.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении задержанным и избрании им меры пресечения.

Правоохранители заподозрили директора Киевского молодежного центра, ее бывшего заместителя и 2 соучастников в хищении бюджетных средств. Коммунальное учреждение является одним из департаментов КГГА.