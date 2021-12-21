Экс-военный собирался вывезти "родственникам" в РФ секретную информацию

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачила бывшего должностного лица Вооруженных сил Украины на сборе секретных военных сведений относительно системы управления противовоздушной обороной Украины.

Их он пытался передать российским спецслужбам. Для этого планировался выезд в РФ под видом посещения родственников, сообщила пресс-служба СБУ.

"Бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения из-за противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения. Полученные секретные материалы хранил по месту своего жительства", - говорится в сообщении.

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Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли:

- флеш-носители с тайной военной информацией;

- компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование для установлению всех обстоятельств правонарушений.

Ранее в Винницкой области контрразведка СБУ разоблачила должностное лицо одной из воинских частей Воздушных сил на скрытом сборе секретной информации. У него изъяли материалы о системах защиты оборонных объектов, в частности, подразделениях боевой авиации.