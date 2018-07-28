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суббота, 28 июля 2018 15:24

Экстремальные развлечения: водитель квадроцикла врезался в группу отдыхающих

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Экстремальные развлечения: водитель квадроцикла врезался в группу отдыхающих
В результате ДТП 6 человек пострадали

В поселке Верхнее Синевидное на Львовщине в результате наезда водителя квадроцикла на группу людей пострадали шесть человек. Среди них четверо детей.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, пишет УНН

Событие произошло 27 июля около 16:00 час.

"Житель г.. Львова 1991 года рождения, управляя квадроциклом Speed ​​Gear Force 700 выехал за пределы проезжей части. Водитель совершил наезд на группу людей, которые сидели за столом. В результате ДТП 6 человек пострадали. Пятерых с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ" , - сообщили в департаменте.

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Среди пострадавших оказался 10-летний житель итальянского города Хаштеламан. Мальчик отделался ушибом мягких тканей грудной клетки и ссадинами на подбородке.

Пострадала также пассажирка квадроцикла.

Ею оказалась 23-летняя жительница Львова. Девушка получила сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника и имеет резаную рану затылочной области.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В центре Харькова впервые в Украине прошли соревнования внедорожников. Водители преодолевали неординарные препятствия и давили машины. Самый сложный этап соревнований внедорожников - это автопрепятствия. Гонщик должен проехать по двум машинах. Для этого использовали два стареньких Москвичи.

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Дата
28
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