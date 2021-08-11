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Экс-сотрудница Рады за $600 тыс. продавала должность руководителя области

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Экс-сотрудница Рады за $600 тыс. продавала должность руководителя области
За $ 600 тыс. обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса президента и правительства и решить вопрос о его назначении. Фото: Николаевская областная прокуратура

В Николаевской области прокуратура разоблачила мошенников, которые обещали назначения на должность председателя Николаевской облгосадминистрации. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, екс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады по предварительному сговору с журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата и неоднократно баллотировался в парламент, за $600 тыс. обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса президента и правительства и решить вопрос о его назначении.

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За полгода они проводили "собеседования с кандидатом на должность" и готовили его для якобы дальнейшей встречи с чиновниками Офиса президента и Кабинета министров.

Мошенников задержали во время получения части оговоренной суммы - $ 200 тыс. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Работники Приватбанка сообщили о создании фальшивого сайта. Его зарегистрировали в США и использовали логотипы, цвета и стиль банка. На странице сайта-двойника есть ссылка на не существовавшие инвестиционные проекты.

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Дата
11
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