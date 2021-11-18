Экс-полицейский выпустил пулю в студента после замечания о маске

Мужчина подстрелил студента в метро Харькова. Фото: pixabay.com

В харьковском метро бывший налоговый полицейский стрелял в группу студентов, которая бранью и толкотней отреагировала его на замечания о неправильном ношении маски.

Инцидент произошел 17 ноября около 23:00, сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Словесный конфликт между мужчиной и студентами завязался в вагоне. После выхода из него на платформе станции Госпром конфликт обострился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Драка в метро Харькова: машиниста электропоезда отстранили от работы

"Студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной", - говорится в сообщении.

По факту стрельбы открыли уголовное производство по статье хулиганство. Стрельцу грозит ограничение свободы от трех до семи лет.

В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.