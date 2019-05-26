Эксперты оценили ущерб от наводнения на Закарпатье

Ущерб от наводнения в Закарпатье оценивают в 150 млн грн. Фото: mukachevo.net

Ущерб от наводнения в Закарпатье, которое началось 21 мая и продолжается до сих пор, сейчас оценивают в 150 млн грн.

Так ущерб водному хозяйству составил около 100 млн грн, а частному сельскому хозяйству - около 50 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации (ОГА) со ссылкой на предварительные данные региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, 26 мая состоялось внеплановое заседание комиссии, на котором обсуждалась ликвидация последствий паводка. Стихия затронула 94 населенных пунктов в десяти районах Закарпатья.

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Паводковая волна еще не покинула область, при этом на 28 и 29 мая прогнозируются ливни, которые могут вызвать новые подтопления. В то же время уровень воды в реках, протекающих в зонах риска, в первую очередь низкое течение Боржавы в Иршавском и Виноградовском районах, начал снижаться.

Закарпатская область сильно пострадала от капризов погоды. Дождями залило практически все районы, а уровень воды в реке Уж превысил исторический максимум.