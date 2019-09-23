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понедельник, 23 сентября 2019 14:29

Ехали с отдыха: обнародовали имена погибших в аварии под Житомиром

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Ехали с отдыха: обнародовали имена погибших в аварии под Житомиром
В Житомирской области грузовой автомобиль влетел в припаркованный пассажирский автобус. Девять человек погибли. Фото - zt.dsns.gov.ua

Обнародовали имена погибших в масштабной аварии в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

Это шесть работников "Трамвайно-троллейбусного управления" и трое членов их семей. 10 работников госпитализированы. Они возвращались с отдыха в Карпатах, сообщил корреспонденту Gazeta.ua заместитель председателя Житомирского городского совета Дмитрий Ткачук.

Погибшие работники КП "ЖТТУ": Валентина Гоша, Елена Кузьменко, Антонина Ковальчук, Олег Копюк, Геля Николайчук, Мария Петриченко.

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Погибшие родственники работников КП "ЖТТУ": Инна Гаврилюк, Елена Канцидайло и Елена Сарнавская.

Городской совет выделит деньги на возмещение расходов на похороны погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, также им выделят адресные социальные пособия, по словам городского головы Сергея Сухомлина.

Уже организовали выезд родственников в Новоград-Волынский. За телами погибших направили 3 автомобиля.

Смертельная авария на Житомирщине произошла вечером 22 сентября. В результате столкновения автоцистерны и автобуса погибли 9 человек. Еще 10 - травмированы.

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