Ехали кататься на одолженном мотоцикле: подробности ДТП, в котором разбились сестры

На Волыни сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле. Старшая - погибла. Фото: vl.npu.gov.ua

13-летняя Ирина, которая в поселке Заболотье на Волыни разбилась с сестрой на мотоцикле, сейчас в реанимации, но в сознании.

Состояние ребенка тяжелое, по словам медиков.

"У нее политравма, открытый перелом бедра, переломы плечевой кости и предплечья. Кроме того, есть черепно-мозговая травма", - говорит начальник по медицинской части Ратнивской больницы Владимир Колотюк, передает ТСН.

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Девочка говорит, что поехала с сестрой кататься. А дальше ничего не помнит. За рулем была 15-летняя сестра Ирины. Она одолжила мотоцикл у своего парня и приехала на нем в школу, чтобы забрать младшую сестру с уроков. Прав у нее не было. Но известно, что она так делала и раньше. На этот раз что-то пошло не так, девушка съехала с дороги и на скорости врезалась в кирпичный забор. От удара водитель погибла сразу. Предварительно известно, что оба ребенка были без шлемов.

Также известно, что мать девушек сейчас на заработках в Польше, отец с семьей не живет. Детей воспитывает бабушка.

Через тяжелые травмы медики планируют переправить Ирину в Луцк в областную детскую больницу, ведь у ребенка впереди не менее 3 операции.

Авария произошла 7 апреля около 16:00 на ул. Шевченко в поселке Заболотье на Волыни. Там на мотоцикле Vиper разбились сестры 13 и 15 лет. Старшая погибла. Следователи открыли уголовное производство. Выясняют обстоятельства трагедии.