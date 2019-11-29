Его как затянуло: мужчина попал сразу под два поезда

В Ровенской области мужчина попал сразу под два поезда. Фото - Униан

Возле остановки Семилетка, что в селе Ивачкив Здолбуновского района на Ровенщине, железнодорожники нашли тело мужчины.

Полицейские установили личность погибшего - им оказался 44-летний местный житель, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Свидетели говорят, он хотел перебежать пути и не заметил локомотив. Им его задело и бросило на соседнюю колею. А в это время там ехала электричка. Мужчина погиб на месте. Известно, что это житель Ровно. Перебегал рельсы, потому что спешил к жене, говорится в ТСН.

"Мужчина спешил на электричку, и перед этим или в момент этого проезжал поезд пассажирский, и он попал между этим всем. Его как затянуло", - прокомментировал руководитель Здолбуновского отделения полиции Андрей Кушик.

На посадочной платформе "Чернявка" в Попельнянском районе Житомирской пассажирский поезд травмировал 19-летнего студента. Он был на краю платформы, стоял спиной к поезду, который приближался. В результате при боковом столкновении с локомотивом волной воздуха парня отбросило в сторону на несколько метров. От полученных травм он погиб на месте.