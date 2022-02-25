Двух диверсантов задержали в Хмельницкой области

В Хмельницкой области представители Национального Корпуса предотвратили диверсию.
Двоих подозреваемых задержали, когда двигались в направлении Нетишинской АЭС, сообщил нардеп и лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий.
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"Наши люди задержали двух сообщников врага с гранатами и планшетом в селе Цвитоха, Славутского района, в направлении Нетишинской АЭС", - рассказал Белецкий.
Диверсия не удалась – преступников передали полиции.
В Луганской области, в непосредственной близости от переднего края обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, воины обнаружили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы врага.
Благодаря бдительности и решительности украинских военных противник отступил на временно оккупированную территорию.
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