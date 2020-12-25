Двух девочек госпитализировали с огнестрельными ранениями живота и ног

В результате происшествия одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Фото: Нацполиция

В Лиманском районе Одесской области в результате инцидента с огнестрельным устройством были травмированы двух девочек.

Одна получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Обеих доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

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По предварительной информации, дети играли во дворе и забежали в сарай, где сработало самодельное устройство, которое отец одной из девушек установил для отпугивания воров. Родители в это время находились в доме.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в ЕГР по статье 128 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В Каменском Днепропетровской области под колеса поезда попал 11-летний мальчик. С многочисленными травмами его забрали в больницу.